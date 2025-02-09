إقامة "سوق اليوم الواحد" بالزقازيق لبيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 30%

الشرقية - إيمان مهنى

أقيم معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق في حي الصيادين، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30%، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار واحد وثلاثون يوماً، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض (أهلا رمضان) بنطاق المحافظة بدءاً من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.