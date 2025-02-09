إجراء 700 ألف عملية جراحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الشامل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 700 ألف عملية وجراحة في منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه العمليات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتيح خدمات طبية متكاملة بأعلى معايير الجودة، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمنتفعين.

وأضاف أن من بين العمليات التي أجريت، بلغت نسبة الجراحات المتقدمة وذات المهارة العالية 35%، مما يعكس تطور الخدمات الجراحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتشمل هذه الجراحات عمليات دقيقة مثل عمليات القسطرة القلبية والمخية وجراحات الويبل والمخ والأعصاب والقلب المفتوح والمناظير وزراعات الكُلى والقوقعة والقرنية، والتي يتم تنفيذها وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نجاح هذه العمليات يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتجهيزات الحديثة المتوفرة في مستشفيات ومجمعات الهيئة، والتي تمكنت من توفير خدمات طبية تضاهي المستويات العالمية داخل مصر.

وأوضح، أن الهيئة تمتلك حاليًا 191 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، موزعة على 61 مستشفى ومجمعا طبيا بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ما يتيح إجراء عمليات جراحية متعددة التخصصات بكفاءة عالية.

وأضاف، أن هذه الغرف مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وتدار وفق أحدث المعايير العالمية لضمان أعلى معدلات الأمان والجودة، ما أسهم في تحقيق نسب نجاح مرتفعة للعمليات التي يتم إجراؤها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تنفذ استراتيجيات شاملة لتطوير خدمات الجراحة التخصصية، من خلال التوسع في الاستفادة من الخبرات الطبية العالمية، وتقديم برامج تدريبية متطورة للأطقم الطبية، بالإضافة إلى أهدافها في تبني أحدث التقنيات الجراحية مثل الجراحات الروبوتية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتدخلات الجراحية.

وأضاف، أن الهيئة تسعى إلى جعل منشآتها نموذجًا عالميًا في تقديم الرعاية الجراحية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لكل المواطنين.