أسعار البلح السيوى بأسواق مطروح.. طرح أنواع بأسعار مختلفة تناسب الجميع

مطروح – حسن مشالي

تبدأ أجواء استقبال شهر رمضان المبارك، واستعداد المواطنين والمحال التجارية، وعرض السلع الرمضانية، خاصة البلح السيوي، الذى تشتهر واحة سيوة بإنتاج أنوع كثيرة، وويتم عرضه وبيعه فى مختلف المحال التجارية بمحافظة مطروح، خاصة محال بيع منتجات سيوة، بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، والتى تبدأ من 40 جنيها للكيلو، وإقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب شهر الصوم.

ويباع فى المحلات البلح السيوى صنف الصعيدى بأسعار تتراوح من 40 إلى 55 جنيها للكيلو حسب الحجم والجودة.

ويتراوح سعر كيلو البلح السيوى الناشف من 25 إلى 40 جنيها.

وبلح البشاير الاصفر ونصف أصفر ونصف مستوى ثلاجات بـ 45 جنيها للكيلو.

وتمر دجلة نور الكيلو بـ 150 جنيها.

وتمر المجدول تباع أنواعه بأسعار 150 جنيها و180 جنيها و360 جنيها.

كما يتم توفير بلح أسوانى ناشف بأسعار 25 و30 و35 واى 50 و65 و75 جنيها.

ويقبل المواطنون على شراء أنواع التمور المختلفة، ومن أشهرها البلح الصعيدى السيوي، الذى يزيد الطلب عليه قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وبلح المجدول ودجلة والسكرى وغيره من الأنواع، إضافة إلى توفير البلح الأسوانى الناشف بأنواعه إلى جانب بلح سيوة.