اليوم السابع
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أرقام تلقى بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء فى الجيزة

الأحد، 09 فبراير 2025 02:00 ص
أرقام تلقى بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، والتي تشمل الإشغالات ومخالفات البناء.

تسهيلًا على المواطنين، أعلنت محافظة الجيزة تلقيها بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الازمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتحديد يوم ثابت أسبوعيًا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحي أو المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.







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