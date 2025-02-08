7 معلومات عن مقبرة الأغاخان فى أسوان قبل دفن الأمير كريم الحسينى

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد مدينة أسوان، غداً الأحد، لاستقبال جثمان الأمير كريم الحسينى آغاخان، الآغاخان الرابع، والإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية النزارية، والذى توفي مساء الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان ليدفن فيها.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مقبرة الأغاخان فى أسوان:

مقبرة الأغاخان هى مقبرة مخصصة للأمراء الأغخان زعماء الطائفة الإسماعيلية النزارية.

تعود قصة دفن الأغاخان فى أسوان، للسلطان محمد شاة الحسينى "الأغاخان الثالث" والذى بنى مقبرة فخمة على ربوة عالية فى أسوان وأوصى بالدفن فيها.

وكان أغاخان يعانى من الروماتيزم و آلام فى العظام ولم تشفع له ملايينه فى العلاج وفشل أعظم أطباء العالم حينها فى علاجه فنصحه أحد الأصدقاء بالذهاب إلى أسوان.

وصل الأغاخان الثالث لأسوان، وتلقى علاج طبيعي بالدفن فى رمالها وبالفعل شفى من مرضه وعاد للحركة ماشيا على أقدامه مرة أخرى، لذا حب أن يدفن بعد مماته فى رمال أسوان، وتوفى فى عام 1959.

وتقع المقبرة على ربوة عالية بالبر الغربى للنيل فى مواجهة الجزء الجنوبى للحديقة النباتية.

وصممت المقبرة على التراث المعمارى الإسلامى الفاطمى بناء على رغبة أغاخان ونفذها شيخ المعماريين العرب ورائد العمارة الإسلامية الدكتور مهندس فريد شافعى أستاذ العمارة فى مصر.

تحولت المقبرة تحفة معمارية ومزاراً سياحيا حتى أوصت أسرته بعد ذلك بإغلاق المقبرة أمام الزائرين.



منطقة الأغاخان



المقبرة



ضريح الأغاخان من الداخل