وكيل تموين الأقصر: نجحنا في دعم أهالي المدن والقرى بفتح 11 سوقا بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار المديرية تحت إشراف الدكتور شريف فاروق وزير التموين، في إطلاق أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتزايد المواطنين على شراء السلع والمنتجات، وانطلقت مبادرة سوق اليوم الواحد في محافظة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، حيث تم افتتاح 11 من أسواق اليوم الواحد لعرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق الخارجي برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم حتى الآن افتتاح عدد 11 سوقا لليوم الواحد على مستوى المحافظة، ومازالت المديرية مستمرة في افتتاح سوق اليوم الواحد في الأيام المقبلة، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع، وذلك بالتعاون مع مسئولي محافظة الأقصر ورؤساء المدن.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إن أسواق لليوم الواحد حول الأقصر، كان أولها في أحضان الحضارة المصرية القديمة بساحة سيدي أبو الحجاج، حيث تم فتح السوق للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، والثانى في مدينة البياضية وقرية الحبيل، والثالث في قرية الزينية بحرى بمدينة الزينية، والرابع في مركز ومدينة الزينية، والخامس في مركز ومدينة أرمنت، والسادس في مركز ومدينة البياضية، والسابع في مدينة إسنا، والثامن في قرية الدقيرة بمدينة إسنا، والتاسع في مركز ومدينة الطود، والعاشر في قرية المريس بمدينة الطود، والحادي عشر في قرية الطود، حيث شملت تلك الأسواق عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي، وذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتم توفير في تلك الأسواق عدد كبير من العارضين بجانب السيارات المتنقلة والمتوفر بها مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، حيث شهدت تلك الأسواق إقبالًا واسعًا من الأهالي والذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.