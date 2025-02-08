وكيل تعليم الغربية يشارك في حفل الفائزين في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الغربية مصطفى عادل

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل تكريم الفائزين في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي أقيم بمجمع الملك فهد النموذجي بالقاهرة، بحضور جيهان صابر، وكيل المديرية، والدكتورة ميرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمديريات المشاركة في المسابقة، وذلك في إطار دعم الوزارة للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".

و أقيمت اليوم احتفالية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لإعلان نتيجة المسابقة في المجالات الثلاثة، "المعلم الموهوب"، "تجربتي الرائدة"، "بحوث الفعل"، ضمن فعاليات المبادرة، والتي استهدفت دعم وتنمية روح الابداع والابتكار، وربط المهارات بقيمة الولاء والانتماء للوطن، والتي شاركت فيها مديرية التربية والتعليم بالغربية بفاعلية.

الجدير بالذكر، أنه قد تنوعت التجارب في محافظة الغربية، وشاركت الإدارات التعليمية بفاعلية في المبادرة، حيث حققت الإدارات التعليمية بشرق المحلة، وسمنود، وزفتى، وكفر الزيات، الفوز بالمراكز الأولى، وتم تكريم جميع الإدارات التعليمية الفائزة، حيث أشاد الحضور بالأعمال المشاركة في المسابقة، وتقديرا للمديريات الرائدة الفائزة.

وتسلم وكيل الوزارة درع المديريات الرائدة على مستوى الجمهورية، من لجنة خبراء التحكيم والدعم للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف الدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، و نادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

تأتي المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" كإحدى الركائز الأساسية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم لتعزيز التنمية البشرية، من خلال دمج الجوانب التعليمية، والأخلاقية، والمهارية لدى الشباب، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف وتنمية المواهب، وتعزيز القيم المجتمعية، وتمكين المشاركين من خلال برامج تدريبية وتوعوية تتناسب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في صقل شخصية النشء، مضيفا أن بناء الإنسان هو أساس تقدم الأمم، وتعليم اليوم ليس مجرد مناهج دراسية، بل غرس للقيم وبناء للمهارات الحياتية، مشيدا بالجهود التعاونية بين المدارس والأسر والمؤسسات المحلية، والتي أسهمت في نجاح المبادرة، داعياً إلى توسيع نطاقها لاستهداف المزيد من الطلاب، مؤكدا أن بناء الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن التعليم ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة، مقدما الشكر والتقدير للإدارات الفائزة في المسابقة.