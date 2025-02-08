وفد كورى جنوبى يلتقى بوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة فى دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية الجمعة، بأن وزير الخارجية أسعد الشيبانى التقى بوفد كورى جنوبى مؤكدا على العمل لفتح صفحة جديدة وإقامة علاقات تخدم مصالح الشعبين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وزير الخارجية اجتمع اليوم بوفد كوري برئاسة أون جونغ كيم المديرة العامة للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، ورحب الوزير بالوفد وأكد على "العمل لفتح صفحة جديدة وإقامة علاقات جيدة، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الأمن والازدهار والسلم للشعب السوري".

بدورها أكدت جونغ كيم حرص بلادها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأول مرة منذ عام 2003، وتقديم المساعدة لبناء سوريا، ودعم الانتقال السياسي الشامل والتعافي الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة في إعادة الإعمار بعد الحرب والنمو الاقتصادي.

وذكرت أن سيئول ستقدم مساعدات غذائية ومساعدات تدعم قطاع الصحة، كما ستقوم بتقييم وتقديم المساعدة العاجلة حسب الحاجة.

وأضافت أن بلادها ستعمل على تشجيع قادة الأعمال لديها لزيارة السوق السورية والانخراط فيها، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ستدفع بطرقها لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري.