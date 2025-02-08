وزير الاتصالات يشارك بقمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى بباريس

كتبت هبة السيد

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ يشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسئولى مؤسسات دولية.

تهدف "قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" إلى تنسيق الجهود والمبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى، بما يشمل هيئات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والشراكة الدولية فى الذكاء الاصطناعى (GPAI)، بالإضافة إلى مجموعة السبع ومجموعة العشرين. كما تسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الدولية الناشطة فى هذا المجال.

وتركز قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" على خمسة محاور أساسية هى: توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة المصلحة العامة؛ وتكنولوجيا الذكاء اصطناعى الآمن الجدير بالثقة؛ ومستقبل العمل، والابتكار والثقافة؛ وحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عالميًا.

هذا ويشارك الدكتور عمرو طلعت في جلسات القمة وعدد من الأحداث المصاحبة لتسليط الضوء على جهود مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى، وفرص التعاون مع المجموعات الدولية المهتمة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يشارك غدا الاحد الدكتور عمرو طلعت كمتحدث في اجتماع وزاري تنسيقي لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناع (GPAI)، والدول المهتمة الذي يقام على هامش قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيركز الاجتماع على النهج الشامل والقيادة التي تتبناها GPAI في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلي مع بلدان من مناطق مختلفة، ويسعى الاجتماع إلى تيسير التبادلات بين البلدان المدعوة، وتعزيز التنسيق الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. ومناقشة الأولويات الرئيسية لعام 2025.

كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات الهامة مع بعض من مسئولي الشركات الفرنسية على هامش فعاليات القمة يبحث خلالها الفرص الاستثمارية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيلتقى مسئولي عدد من المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" تم إعدادها باستخدام نهج تشاركى، حيث شارك خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى للصالح العام، بالإضافة إلى اجتماعات حول حوكمة التكنولوجيا.

وتأتى مشاركة مصر فى القمة استكمالًا للجهود التى بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المفاوضات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعى، خلال الفعاليات ذات الصلة بالجمعية العمومية التاسعة والسبعين بالأمم المتحدة، وخلال مجموعة السبعة ومجموعة العشرين والعمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومشاركة الوزارة بقمة التحالف الدولي للذكاء الاصطناعي والتعاون الجاري مع اليونسكو.