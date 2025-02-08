وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي (أوراسكواليا) بطريق العين السخنة بطاقة تصميمية للمحطة ( 250 ألف م3/ يوم )، والتى تم تنفيذها، ويتم إدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للوقوف على معدلات تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز المدينة، ومسئولو المحطة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن زيارة محطة (أوراسكواليا) تأتي في ضوء المتابعة الدورية لكافة مشروعات وزارة الإسكان على الأرض للوقوف على كافة الاحتياجات وتذليل أي عقبات من الممكن أن تعيق سير العمل، مشيرا إلى أن المحطة تعد صرحا كبيرا يدعو للفخر وفقا لحجم الأعمال بها.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من مسئولي المحطة، حيث تم استعراض أعمال الصيانة التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بواقع نحو 2177 عملية صيانة تم إجراؤها، فضلا عن حجم استهلاك المحطة من الطاقة الكهربائية، وآلية توزيع المياه المعالجة المنتجة من المحطة، حيث يتم استغلالها في ري المسطحات الخضراء بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير سير العمل بنظام معالجة المياه بالمحطة حيث تتم المعالجة الثنائية المتقدمة، ويتم تحويل مياه الصرف الخارجة من المدينة إلى محطة أوراسكواليا بطاقة إنتاجية يومية من ( 140 - 160 ألف م3 / يوم ) فى فصل الشتاء، وتتكون المحطة من عدد 6 مستويات بطاقة تصميمية (42 ألف م3 /يوم) للمستوى الواحد بإجمالي ( 250 ألف م3 / يوم)، وتعمل المحطة حالياً بعدد 4 مستويات بطاقة إنتاجية ( 168 ألف م3/ يوم)، ويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة (محطة أوراسكواليا) 130 ألف م3/يوم.

وتتضمن المحطة "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من معالجة الصرف الصحي، كما يتم الاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث يتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية.

واطلع المهندس شريف الشربيني على أعمال التوسعات المقترحة للمحطة لاستيعاب زيادة التدفقات خاصة في فترات الصيف وخلال الفترة المقبلة، قائلا: لابد من وجود رؤية واضحة لأعمال التوسعات بالمدة الزمنية ووجود عرض متكامل لكافة الاحتياجات للأعمال لاستيعاب التدفقات الزائدة من مياه الصرف الصحي.

وتجول الوزير ومرافقوه بمكونات المحطة لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي وانتاج الحمأة وآليات انتاج الغاز باستخدام "الحمأة"، الناتجة عن عملية المعالجة، حيث شدد الوزير على الاهتمام بالصيانة الدورية للحفاظ على مكونات المحطة وضمان استمرارية العمل بها.