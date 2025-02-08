وزيرة التضامن تتفقد معمل تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان

كتب مدحت وهبة

* مايا مرسى تطلع على برامج لتدريب المتطوعين على تنفيذ برامج التوعية بأضرار المخدرات



* مدير صندوق مكافحة الإدمان: المعمل يتضمن أحدث أجهزة التحاليل العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمنطقة حي الأسمرات والحاصل على شهادة الأيزو" 9001 " وفقا للمواصفات العالمية ،حيث يتميز المعمل بوجود فريق فني وإداري على أعلى مستوى ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.



الدكتورة مايا مرسى خلال إطلاعها على آليات العمل بمعمل التحاليل

وأطلعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على آليات عمل المعمل من الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق ، حيث يتضمن المعمل أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ، وأنه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،يجرى معمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية .



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تتفقد معمل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لصندوق مكافحة الإدمان

ويتضمن المعمل أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ،حيث يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة الى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة ،وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش ، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة الإدمان كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل.

ومن خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة الإدمان يستطيع الصندوق متابعة مرضى الادمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج أول بأول ،أيضا متابعة المتعافين من تعاطى المواد المخدرة خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال إجراء تحليل لعينات الكشف للتأكد من عدم عودتهم للتعاطى مرة أخرى مما يساعد ذلك على استكمال البرنامج التأهيلي والحد من الانتكاسة .



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن والدكتور عمرو عثمان والمستشارة أمل عمار مع المتطوعين





على جانب آخر، شهدت الدكتورة مايا مرسى بحضور الدكتور عمرو عثمان والمستشارة أمل عمار ورش تدريبية للمتطوعين من أبناء منطقة الأسمرات احدى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات"، حيث يتم تدريبهم على كيفية تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع الوعى بخطورة الإدمان والتعاطى ، كما شهدت الوزيرة ندوة للإرشاد الأسرى عن دور الأسرة في الوقاية من المخدرات حيث تمثل الأسرة خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات وذلك من خلال فهم طبيعة مشكلة المخدرات وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر مع التأكيد على أن الحوار المستمر مع الأبناء والانصات لهم باهتمام وتشجيعهم على التعبير وإبداء الرأي أحد العوامل الهامة للحماية من الإدمان، كما تم تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان " شاطر " للأطفال من أبناء منطقة الأسمرات حيث يستعرض العرض بأسلوب فنى جذاب كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وأضرار الإدمان .