وزيرة البيئة تكشف ما تم إنجازه بمشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات هامة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، حيث تم تركيب 36 رباطا فى منطقة سبع بطش، و6 أربطة فى منطقة ستنجلراي، والانتهاء من تركيب 26 رباط فى الجزيرة البيضاء، بالإضافة إلى تركيب 12 رباط فى منطقة محمودات، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ضمن الخطة القومية لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية فى جهود حماية الشعاب المرجانية بما تم إنجازه خلال أسابيع قليلة من إعلان الخطة الشهر الماضى، خاصةً أن الشمندورات تعد حائط الصد الأول لحماية الشعاب المرجانية من الأضرار الناجمة عن رسو القوارب العشوائي، مما يسهم فى استدامة النظام البيئى البحرى والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرة إلى أن المشروع يشمل آلية مستدامة للصيانة والمتابعة بالتنسيق بين محميات جنوب سيناء وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وشددت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للحفاظ على التنوع البيولوجى والشعاب المرجانية فى شرم الشيخ ومحمية رأس محمد والتى تُعد من أهم النظم البيئية البحرية وأكثرها تنوعًا فى العالم، حيث تحتضن مجموعة فريدة من الكائنات البحرية والنظم البيئية التى تجذب عشاق الغوص والسياح من مختلف أنحاء العالم. هذه الثروة الطبيعية ليست فقط رمزًا للجمال البيئي، بل تمثل أيضا دعامة أساسية للاقتصاد السياحى فى جنوب سيناء.

وأكدت وزيرة البيئة أن المراحل القادمة ستشهد توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المواقع المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، فى إطار تحقيق التنمية المستدامة التى توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي.