وزارة الصحة العالمية: نتعقب 80 مرضا يتفشى فى 22 دولة بإقليم شرق المتوسط

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن مركز العمليات الصحية الاستراتيجية الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية " EMRO "، يتعقب حاليًا 80 حالة تفشي في 22 دولة في المنطقة - من الكوليرا إلى الحصبة إلى الحمى النزفية في القرم والكونغو، وهو فيروس قاتل يعرض 3 مليارات شخص للخطر.

وأضافت في بيان لها، إن الاستجابة السريعة يمكن أن تعني الفرق بين الاحتواء المحلي والانتشار الأوسع، تمكنا من احتواء شلل الأطفال والاستجابة له في غزة خلال الحرب، والكوليرا في اليمن خلال أسوأ تفشي في العالم.

وأوضحت، هذه منظمة الصحة العالمية تعمل على مدار الأسبوع لحماية الأرواح وضمان الأمن الصحي الإقليمي والعالمي" الصحة للجميع."



