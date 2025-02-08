وزارة الزراعة تشارك في ورشة عمل "شيب" الدولية لدعم صغار المزارعين

كتبت أسماء نصار

شاركت وزارة الزراعة في الورشة الدولية لنهج تمكين وتعزيز صغار مزارعي البساتين (ورشة نهج شيب) للدول العربية، بحضور قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية وممثلين عن الدول العربية التى تنفذ نهج شيب وهم المغرب والسودان وفلسطين، وممثلين مكتب جايكا مصر واليابان، وعدد من شركاء التنمية واعضاء فرق العمل بالمحافظات المستهدفة لمشروع الايسماب.

وقال المهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومدير مشروع الايسماب إن الهدف من ورشة العمل من تبادل للخبرات فى تنفيذ نهج شيب، مشيداً بالتعاون بين وزارة الزراعة والجايكا اليابانية فى نشر نهج شيب لدعم صغار المزارعين ودفعهم للتوجه للسوق.

كما قدم مستشار هيئة الجايكا بالمقر الرئيسي باليابان عرضاً توضيحياً عن التقدم المحرز في التوسع فى نهج شيب بالبلدان العربية وعلى الصعيد الدولي.

تضمنت الورشة على عروض توضيحية من الجانب الفلسطيني والسوداني والمصري عن طرق تنفيذ منهج شيب فى بلدانهم وعرض التحديات والحلول وكيفية المضي قدماً. كما تخللت الورشة على العديد من المناقشات المثمرة وكذلك المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومن جميع الحضور.

وخلال كلمته تعقيباً على العروض التوضيحية، أشاد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالجهود المبذولة فى دعم صغار المزارعين من قبل فرق العمل، واثني على فاعلية ورشة العمل فى نقل الخبرات بين المسئولين عن تنفيذ نهج شيب فى البلدان العربية.

ومن جانبه، أشاد كاتو كين رئيس مكتب جايكا مصر بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة المصرية فى استضافة ورشة العمل الدولية فى مصر حتى تكون مصر المركز فى نشر النهج للبلدان العربية ، كما اشاد بالجهود المبذولة من الجميع متمنياً التوفيق للجميع.

جدير بالذكر ان نهج شيب بدأ عام 2006 في دولة كينيا ونجح في مضاعفة دخول صغار المزارعين، مما شجع الحكومة اليابانية متمثلة في الجايكا في نشر نهج شيب والعمل على تطبيقه في العديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق الأوسط و انتشر حاليا في ما يقرب من 60 دولة ليس فقط بأفريقيا بالشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.

أما عن مصر، فقد اطلق على هذا المنهج الايسماب ويتم تطيبقه منذ عام 2014 وتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2019، وجار تنفيذ المرحلة الثانية للايسماب منذ عام 2023 وحتى عام 2027.