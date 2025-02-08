واشنطن: نرحب بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان

إيمان حنا

رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وحثت السفارة على صياغة بيان وزاري يساعد على تجاوز الأزمة.

ومن جانبها رحبت فرنسا أيضا بتشكيل حكومة "الإصلاح و الإنقاذ" برئاسة نواف سلام، وقال السفير الفرنسى فى بيروت هيرفيه ماجرو ، " إنها المرحلة الأولى لورشة الإصلاحات القادمة، من أجل بناء دولة القانون، في خدمة كافة المواطنين. ستكون فرنسا على الموعد لدعم رئيس الحكومة وفريقه".

وقد أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان برئاسة نواف سلام وتتكون من 24 وزيراً .

جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.

وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادى مكى لتولى حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.