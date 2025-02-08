مفوض عام الأونروا: سكان غزة يتعرضون لعملية منهجية من نزع الإنسانية

كتبت هند المغربي

قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن حقوق الفلسطينيين ما زالت تُنتهك، مضيفا أنه منذ بدء الحرب، يتعرض سكان غزة لعملية منهجية من نزع الإنسانية.

أكد لازاريني أن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في غزة، منبها إلى أن حقوقهم، وحياتهم، ومستقبلهم مهم مضيفا: "لا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي". وفق مركز ٌعلام الأمم المتحدة

وذكَّر بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة إن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وقال لازاريني: "في الأونروا، تلتزم فرقنا بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة البديل الدائم والمستدام".