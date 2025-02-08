اليوم السابع
Ads
السبت، 08 فبراير 2025 11:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مفوض عام الأونروا: سكان غزة يتعرضون لعملية منهجية من نزع الإنسانية

السبت، 08 فبراير 2025 11:27 ص
مفوض عام الأونروا: سكان غزة يتعرضون لعملية منهجية من نزع الإنسانية المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا فيليب لازاريني
كتبت هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن حقوق الفلسطينيين ما زالت تُنتهك، مضيفا أنه منذ بدء الحرب، يتعرض سكان غزة لعملية منهجية من نزع الإنسانية.

أكد لازاريني أن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في غزة، منبها إلى أن حقوقهم، وحياتهم، ومستقبلهم مهم مضيفا: "لا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي". وفق مركز ٌعلام الأمم المتحدة

وذكَّر بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة إن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وقال لازاريني: "في الأونروا، تلتزم فرقنا بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة البديل الدائم والمستدام".

 







مشاركة

الأونروا

فلسطين

الأمم المتحدة

فيليب لازاريني

حقوق الفلسطينيين



الموضوعات المتعلقة

جرائم جديدة ضد فلسطين.. الأمم المتحدة تحذر: الوضع فى الضفة الغربية "كارثى".. النازحون يفرون من مخيم جنين بعد انقطاع الخدمات.. ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى يشددان على أهمية وجود الأونروا بالأراضى المحتلة

الخميس، 06 فبراير 2025 06:00 ص

الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف.. ودعم فوري من أمريكا

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:43 ص

الأونروا تحذّر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين فى غزة للبرد القارص

الجمعة، 07 فبراير 2025 12:00 ص

رئيس لبنان يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الأونروا لمعالجة أوضاع الفلسطينيين

الخميس، 06 فبراير 2025 08:09 م



الرجوع الى أعلى الصفحة