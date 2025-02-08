اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يطلق إشارة بدء الصيد الليلي في البحر المتوسط بعد توقف سنوات

السبت، 08 فبراير 2025 07:28 م
محافظ شمال سيناء يطلق إشارة بدء الصيد الليلي في البحر المتوسط بعد توقف سنوات سفن الصيد
العريش - محمد حسين

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أطلق اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أمس السبت، إشارة البدء لاستئناف الصيد الليلي في مياه البحر المتوسط، وذلك من ميناء العريش البحري، بعد توقف دام لعدة سنوات نتيجة الظروف التي مرت بها المحافظة.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجهات المختصة التي وافقت على السماح لأهالي شمال سيناء بالصيد ليلاً باستخدام العائمات الصغيرة، مؤكدًا أن القرار جاء تحت إشراف الجهات المعنية لضمان سلامة الصيادين وتنظيم عملية الصيد وفق الضوابط المعتمدة.

من جانبهم، عبر الصيادون في شمال سيناء عن سعادتهم البالغة بعودة الصيد الليلي، موجهين الشكر إلى محافظ شمال سيناء والجهات المختصة على دعمهم لمصدر رزقهم وإعادة تشغيل حركة الصيد في البحر المتوسط، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

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