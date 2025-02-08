محافظ الإسماعيلية يوافق على مبادرة الغرفة التجارية لدعم قافلة إغاثة للفلسطينين

الإسماعيلية - صبرى غانم

اجتمع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بمجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك وتعظيم دور الغرفة التجارية بالإسماعيلية في الأسواق وتنمية حركة التجارة بالمحافظة، بجانب التنسيق لإطلاق قافلة إغاثية تضم 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، على مستوى المحافظة وبمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، دكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، جلال الطاهر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، أسامة العدوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

موضحًا أنه سيتم التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الدقيق، المكرونة الزيت، البقوليات، المعلبات، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.

ومن جانبهم أكد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والذين بادروا بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال مساهمتهم في تجهيز عدد من الشاحنات الإغاثية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، حتى تكون مطابقة للمواصفات، معربين عن تعاونهم الدائم مع الدولة وقراراتها القوية بدعم القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على الدور الهام لتجار الإسماعيلية الوطنيين، ومؤسسات المجتمع المدني في التكاتف مع القضايا الهامة بالمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت.

مضيفًا، أعي تمامًا أهمية دور الغرفة التجارية للنهوض بالأسواق وتنمية حركة التجارة داخل محافظة الإسماعيلية، خاصة مع تميز المحافظة بتنوع الأنشطة الاقتصادية والبيئات الطبيعية، والفئات العمرية والسكانية لمواطنيها مما يجعلها محافظة غنية بمواردها وواعدة في مستقبلها.

مشددًا، هدفنا داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة الصالح العام للمواطن الإسماعيلي، وأحب أن يكسب التاجر لضمان استمراره في العمل وتوفير المزيد من فرص العمل، واستمرار حالة الجذب والرواج داخل المحافظة.

ومن جانبه، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بجهود الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خاصة في قطاع تنظيم الأسواق ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام، مما يعود بالنفع على عموم المواطنين.

واستعرض أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، جهود الغرفة لإقامة سوق دائم بحي ثالث "منطقة الخامسة"، يضم مقر إداري لإدارة السوق ومكتب مميكن لتقديم كافة الخدمات التي توفرها الغرفة التجارية لتجار الإسماعيلية.

بجانب الأعداد لتنظيم منتدي اقتصادي بمحافظة الإسماعيلية، يشارك فيه الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية المصرية بالمحافظات ومجلس سيدات الأعمال ، مع تنظيم "سوق اليوم الواحد" لمحصول المانجو الإسماعيلي بنفس الفترة الزمنية، لتعظيم القيمة المضافة لمحصول المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية تجاريًّا وسياحية.

