مجمعة المركبات :صرف 100 الف جنيه تعويض لكل حالة وفاة فى حادث سمالوط

كتب حسام الشقويرى

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، صرف 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة فى حادث سمالوط والذى راح ضحيته 9 أشخاص، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأضافت المجمعة فى بيـان عن حادث الطريق الدائري لسمالوط علي إثر إصطدام تريلا بسيارتين ربع نقل تُقِل بعض العمال انه تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بإهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المأسوي الذي شهده الطريق الدائري لمركز سمالوط بمحافظة المنيا صباح اليوم السبت الموافق 8- 2- 2025 على إثر إصطدام تريلا بسيارتين ربع نقل تُقِل بعض العمال بالطريق الدائري لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

والمعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير سيارتين ربع نقل وإستقلال بعض العمال لهم بالصندوق الخلفي بالطريق الدائري لمركز سمالوط أصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل (تريلا) فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة ونتج عن ذلك وفاة 9عمال.

يذكر أن المجمعة من جانبها إتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع المنيا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث.

وفي هذا السياق تناشد المجمعة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظاً على سلامتهم، نظراً لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث أن تلك المركبات مخصصة لنقل البضائع وخلافه فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.