متحف الأقصر يحتفى بذكرى 36 سنة على اكتشاف خبيئة معبد الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل معبد الأقصر بذكرى مرور 36 عاماً على اكتشاف خبيئة معبد الأقصر الذى يوافق يوم 1989/1/22، والتى تم عرضها بمتحف الأقصر 1991، حيث افتتح متحف الأقصر للفن المصرى القديم معرض مؤقت بعنوان "الخبيئة" فى حضور مجموعة من الأثريين والمهتمين بالشأن الأثري.

ويقول الدكتور علاء المنشاوى مدير متحف الأقصر، إنه تم عرض مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة ضمن خبيئة معبد الأقصر وهى تمثال لصقر عبارة عن تمثال جالس على كرسى للملكة إيزيس أم الملك تحتمس الثالث تلبس رداء محبوكاً طويلاً يصل إلى ما فوق القدمين، وتمثال مزدوج لأمنحتب الثانى وحورس، وتمثال من المرمر للملك توت عنخ آمون على هيئة أبو الهول، وتمثال راكع على ركبتيه على قاعدة مستطيلة و هو الملك تحتمس الثالث .

وعلى هامش المعرض تم إلقاء محاضرة من الدكتور علاء المنشاوى مدير متحف الأقصر بعنوان "محتويات خبيئة معبد الأقصر"، ومحاضرة من الدكتور السيد على بيومى حجازى مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً بعنوان "الخبيئة وقصة اكتشافها"، وتم تكريم كل المشاركين فى إكتشاف الخبيئة وطرق عرضها المتحفية، كما تم عرض فيديو عن الخبيئة ومراحل الاكتشاف ومحتوياتها، حيث يستمر المعرض حتى 30/3/2025 داخل المتحف أمام الجمهور.

وأعلن الدكتور علاء المنشاوى مدير عام متحف الأقصر للفن المصرى القديم، عن بدء أعمال تركيب مجموعة من العلامات الإرشادية بلغة الإشارة، وذلك لإتاحة المتحف لاستقبال زواره من ذوى الإعاقة السمعية، وفى إطار استكمال تنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة لرفع كفاءة المتاحف المصرية لاستقبال الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة (من كافة الإعاقات المختلفة).

وأضاف مدير عام متحف الأقصر، أنه انطلق مسئولى المتحف فى تركيب مجموعة من العلامات الإرشادية بلغة الإشارة بمتحف الأقصر للفن المصرى القديم، وذلك لإتاحة المتحف لاستقبال زواره من ذوى الإعاقة السمعية، بالتعاون مع الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لخدمات تطوير المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمكتب وزير السياحة والآثار، وذلك تحت إشراف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.



محاضرة مدير المتحف



تكريم المشاركين فى احتفالية خبيئة معبد الأقصر



حضور احتفالية بذكرى 36 سنة على إكتشاف خبيئة معبد الأقصر