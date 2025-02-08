لبنان يعلن تشكيل حكومته الجديدة برئاسة نواف سلام

إيمان حنا

أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان برئاسة نواف سلام وتتكون من 24 وزيراً .

جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.

وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.

ومكى شريك ومدير تنفيذي لدى شركة بوسطن كونسلتينغ غروب "BCG".

وهو الرئيس الرديف لمختبر العلوم السلوكية "BehSciLAB"، ومؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي "نادج ليبانون".