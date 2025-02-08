اليوم السابع
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كلية آثار القاهرة تعلن نتائج البكالوريس.. والفرقة الأولى والثانية خلال 48 ساعة

السبت، 08 فبراير 2025 11:44 ص
كلية آثار القاهرة تعلن نتائج البكالوريس.. والفرقة الأولى والثانية خلال 48 ساعة جامعة القاهرة
محمد صبحى

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أكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م، لمرحلة البكالوريوس لجميع الفرق الدراسية عدا "الفرقة الأولى - الفرقة الثانية "قسم الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع الآثرية" والتي سيتم إعلانها خلال 48 ساعة.

وكان الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أكد أنه إعلان الجداول ومراعاة تعديلاتها مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أنشطة الكلية خلال الأسبوع الأول يتخللها معرض الملابس الشتوية الخيري ومعسكر نشاط الجوالة في أرض المدينة الجامعية.

لمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالى.. 

http://results.cu.edu.eg/arch/login.aspx

 







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التعليم العالى

اثار القاهرة

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول

جامعة القاهرة






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