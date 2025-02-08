كاني ويست يعلن إصابته بالتوحد.. ما هي علامات الإصابة لدى البالغين؟

كتبت فاطمة خليل

أعلن المغني الأمريكي كاني ويست، أنه تم تشخيصه بالتوحد، وهي حالة عصبية وتنموية تؤثر على كيفية تفاعل الناس مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف، وفي مقابلة بودكاست، قال ويست إنه تم تشخيصه سابقًا بالاضطراب ثنائي القطب بشكل خاطئ، وبناءً على اقتراح زوجته بيانكا، تم إعادة تقييمه، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطراب طيف التوحد لدى البالغين، بحسب موقع تايمز ناو.



ورغم أن التوحد يمكن تشخيصه في أي عمر، فإنه يوصف بأنه "اضطراب في النمو" لأن الأعراض تظهر عمومًا في أول عامين من العمرومع ذلك، في حالة كاني، يقول إن تشخيصه السابق للاضطراب ثنائي القطب كان خاطئًا.



وفي محادثة على بودكاست The Download ، قال ويست، الذي غير اسمه إلى يي، وأن زوجته بيانكا سينسوري حثته على إجراء الاختبار مرة أخرى.

وقال ويست: "ذهبت إلى هذا الطبيب... أخذتني زوجتي للقيام بذلك لأنها قالت، 'هناك شيء في شخصيتك لا يبدو أنه اضطراب ثنائي القطب؛ لقد رأيت اضطرابًا ثنائي القطب من قبل. وقد توصلت إلى أن ما أعانيه هو حالة من التوحد".

وبحسب كاني، ساعده التشخيص على فهم نفسه بشكل أفضل.

هل يمكن أن يصاب الكبار بالتوحد ؟

وفقًا للخبراء، قد يظهر مرض التوحد لدى البالغين بأعراض مختلفة عن تلك الموجودة لدى الأطفال. وفي معظم الحالات، يتم تشخيص الأشخاص المصابين بالتوحد في مرحلة الطفولة، وعادةً بعد سن الرابعة ومع ذلك، لا يتم تشخيص بعض البالغين المصابين بالتوحد في مرحلة الطفولة، حتى لو كانت أعراضهم أكثر حدة.

ويقول الأطباء إن أولئك الذين لا يحصلون على تشخيص في مرحلة الطفولة، فإن الحصول عليه في وقت لاحق من الحياة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لأسباب عديدة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات والدعم.

علامات وأعراض التوحد لدى البالغين

قالت عيادة كليفلاند إن هناك بعض أوجه التشابه بين اضطراب طيف التوحد واضطرابات أخرى مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو ADHD، لكن علامات وأعراض اضطراب طيف التوحد تختلف. ومن بين هذه العلامات والأعراض:

صعوبة إجراء المحادثة

قضايا في الحفاظ على الصداقات الوثيقة

عدم الراحة أثناء التواصل البصري

عدم وجود انعطاف عند التحدث

صعوبة فهم تعابير الوجه ولغة الجسد

مشاكل في قراءة مشاعر الآخرين

التحديات المتعلقة بتنظيم العواطف

القلق الاجتماعي

قد يظهر البالغون المصابون بالتوحد أيضًا بعض العلامات، مثل:

السلوك التقييدي أو المتكرر

قد يعاني البالغون المصابون باضطراب عاطفي موسمي من أنماط تفكير وسلوكيات غير مرنة وقد يقومون بأفعال متكررة. ويشمل هذا إصدار أصوات لا إرادية مثل تفريغ الحلق بشكل متكرر، والاعتماد على الروتين اليومي، وصعوبة التعامل مع التغيير.

الاهتمامات والأنشطة

قد يطور الأشخاص المصابون بالتوحد أيضًا اهتمامًا شديدًا بموضوع معين، ويستمرون في تكراره والتحدث عنه بشكل متكرر.

المعالجة الحسية

ويقول الأطباء إن العديد من البالغين المصابين بالتوحد يصابون بحساسية مفرطة تجاه التحفيز الحسي، مثل الأصوات أو الروائح التي لا يبدو أنها تزعج الآخرين أو الأضواء الساطعة.

التوحد عالي الأداء عند البالغين

وفقًا للخبراء، فإن التوحد عالي الأداء لدى البالغين يمثل مجموعة فريدة من التحديات والقوى. قد يمتلك أولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب قدرات معرفية متقدمة أثناء مواجهتهم صعوبات في التفاعلات الاجتماعية. يعد التعرف على علامات التوحد عالي الأداء، مثل التركيز الشديد على اهتمامات معينة أو التحديات في التعامل مع الفروق الدقيقة الاجتماعية، أمرًا أساسيًا للحصول على الدعم المخصص.