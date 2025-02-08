قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 شبان من محافظة طوباس بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، 8 شبان من مخيم الفارعة، وشابا من قرية بردلة بمحافظة طوباس بالضفة الغربية.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل كلا من شهيل يوسف شهيل دراغمة، ومحمود سرحان، ومعاذ سرحان، وربيع محمد مصطفى بدوي، والشقيقين أحمد ومصطفى أنور عودة، وماهر صبح، ومعتصم صبح، من مخيم الفارعة، بالإضافة إلى الشاب إيهاب يحيى راشد صوافطة من بردلة، أثناء مروره عبر حاجز لقوات الاحتلال قرب أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي نابلس بشمال الضفة الغربية ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس ، وقال الناشط ضد الإستيطان فؤاد حسن إن قوات الاحتلال إقتحمت بلدة قصرة، للمرة الثانية خلال اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات ، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وفي رام الله بوسط الضفة الغربية ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية عبوين شمال غرب رام الله ، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عبوين، وجابت شوارعها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.