فى أول تصريحاته عقب إعلان حكومة لبنان.. سلام: حكومة إصلاح وإنقاذ

إيمان حنا

قال رئيس حكومة لبنان القاضى نواف سلام ، فى أول تصريحاته عقب إعلان تشكيل الحكومة، إن هذه الحكومة ستكون حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد للاستقرار، وقال إن حكومته ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة.

وأضاف سلام ، فى تصريحاته من قصر بعبدا الرئاسى ، قائلاً إن "التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد".

وتابع سلام: "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ ولا مجال لإعادة الوقت وعلينا مباشرة العمل فورا".

وأضاف أنه "إيمانا من الحكومة بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى سوف يكون على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدما بالإصلاحات المالية والاقتصادية".



وأوضح أن الحكومة الجديدة تضم فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه ملتزما بمبدأ التضامن الوزاري، مؤكدا أن التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال وأن الحكومة لن تكون مساحة للصراعات الضيقة بل ستكون ساحة للعمل المشترك البناء.