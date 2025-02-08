فعاليات مختلفة للترويج للسياحة.. حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع

كتب محمد أسعد

شارك وزير السياحة والآثار في مراسم فعاليات إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء العراقي، وقد أشاد الوزير بدور بغداد الحضاري، معرباً عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة ومشاركة العراق في هذا الانجاز المتمثل في اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

وزار وزير السياحة والآثار متحف العراق القومي بصحبة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حيث استمع إلى شرح مفصل عن مقتنياته لاسيما تلك التي تم استردادها مؤخراً، والتعرف على الإرث التاريخي والحضاري للعراق.

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الثقافة والسياحة التركي ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

استهل وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية الحالية للعاصمة التركية أنقرة بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي، حيث قاما بمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات السياحة، والآثار والثقافة، ولاسيما الاستثمار السياحي في ظل ما تقدمه الحكومة المصرية من فرص واعدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مجال الفنادق.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات السياحية بين البلدين، بما يساهم في تقوية أواصر علاقات الصداقة بينهما ودفع مزيد من التعاون الثنائى فى مجال السياحة، وتعزيز تبادل الخبرات

وزير السياحة والآثار يتسلم 152 قطعة أثرية من تركيا ويزور متحف الأناضول

تسلم وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لتركيا، عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطرق غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية، كما قام الوزير السياحة بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، رافقه فيها نائب وزير السياحة والثقافة التركي ومدير المتحف، كما أجري الوزير مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بمعرض 2025 EMITT ويعقد مؤتمراً صحفياً بإسطنبول

افتتح وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT بإسطنبول، حيث قام الوزير بجولة في الجناح، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين فيه.

وعقد الوزير، مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية التركية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية المنفصلة، حيث استعرض رؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية والأثرية المتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وزير السياحة والآثار يلتقي مع اتحاد شركات السياحة وعدد من شركات السياحة بإسطنبول

والتقى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لتركيا، برئيس اتحاد شركات السياحة TURSAB وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي شركات السياحة به، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والترويج لها بصورة أكبر في تركيا.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد و بحث إمكانية تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة وزيارات تبادلية بين ممثلي القطاع السياحي الخاص في مصر ونظرائهم في تركيا لتنفيذ برامج سياحية تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا.

والتقى الوزير مع رؤساء مجالس إدارة شركتي Pronto Tours و MENA-DMC لبحت جذب مزيد الحركة السياحية الوافدة لمصر من تركيا، حيث تم التأكيد على التزايد المستمر للطلب على المقصد السياحي المصري ودعم سبل التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة.

وزير السياحة والآثار يعقد عدد من اللقاءات المهنية بتركيا

خلال زيارته لتركيا، عقد وزير السياحة والآثار، عدد من اللقاءات المهنية لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة ومن تركيا بصفة خاصة، حيث التقى مع مسؤلي وممثلي بعض وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران، بجانب لقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التركية MÜSİAD.

واستعرض الوزير عدة مقترحات يمكن الاستفادة منها في الترويج السياحي للبلدين منها تنظيم رحلات تعريفية للوجهات السياحية المختلفة في مصر لمنظمي الرحلات ورجال الأعمال، وتنظيم عدد من الفعاليات بين البلدين.

وزير السياحة والآثار يلتقي بإتحاد الفنادق ومسئولي شركة Gloria Hotels and Resorts بتركيا

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع مسئولي اتحاد الفنادق التركي TURAB، وممثلي بعض الفنادق بتركيا كما عقد اجتماعاً آخر مع رئيس مجلس إدارة كل من شركة Gloria Hotels and Resorts وهي إحدى شركات الفنادق الموجودة في تركيا، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة أوزالتين القابضة للفنادق.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وكل من الاتحاد وشركات الفنادق في مجال الفنادق، بجانب بحث أهمية تبادل الخبرات التعليمية في مجال الفندقة، وكذلك في مجال التدريب الفندقي.

نائب الوزير تُشارك كمتحدث رسمي في مؤتمر مبادرة "طبلية مصر" بمتحف الحضارة

شاركت نائب الوزير كمتحدث رسمي في المؤتمر المقام ضمن سلسلة فعاليات الموسم الثالث من مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي تحت شعار "إحياء الماضي وتوثيق الحاضر من أجل المستقبل".

وأشارت نائب الوزير إلى الاهتمام المتنامى لدى الدول بتسجيل تراثها غير المادي، ويشمل ذلك التراث الغذائي، إلى جانب تنامي الاتجاه العالمى بالاهتمام باستكشاف التراث الغذائي للشعوب.

وألقت نائب الوزير الضوء على الجهود التي بذلتها الوزارة في الحفاظ على استدامة التراث الغذائي والترويج له بوصفه أحد مقومات الجذب السياحي، من خلال استعراض مجموعة من الأنشطة التي تمت في هذا الشأن.

وفد من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وقد شملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

فعالية ثقافية ومعرض فني تشكيلي وفوتوغرافي بمتحف الحضارة

تحت عنوان "من النيل إلى تاترا: تبادل ثقافي" نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية وفنية متميزة، بالتعاون مع سفارة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، لتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وسلوفاكيا وتوطيد التعاون بينهما في مجال العمل الثقافي والتراثي.

وتضمنت الفعالية عرض أزياء للمصمم المصري محمد سامي، الذي قدّم مجموعة من التصاميم المبهرة المستوحاة من التراث المصري الغني، والتي عكست مزيجاً رائعاً من الأصالة والحداثة، مضيفة بُعداً فنياً وجمالياً للفعالية. كما تم افتتاح معرض فني بعنوان "حفلة في القرن الحادي والعشرين".

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بينالى الفنون الإسلامية بالسعودية

تحت عنوان "وما بينهما"، شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الدورة الثانية من بينالى الفنون الإسلامية المقام بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تُعد هذه المشاركة أحد سبل الترويج للآثار الإسلامية وما تمتلكه مصر من كنوز وتاريخ وحضارة عريقة.

وقد شارك المجلس الأعلى للآثار بثماني قطع أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرضين سياحيين بالهند وسويسرا

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي OTM بمدينة مومباى بالهند.

وخلال المشاركة عقد المسئولين بالهيئة، عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة وكبرى شركات السياحة الهندية.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كذلك، في معرض FESPO أهم معرض سياحي مهني جماهيري فى سويسرا، حيث عقد المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين والمكتب السياحي بروسيا ودول الإشراف التابعة لها، عدد من الاجتماعات المهنية مع منظمى الرحلات العاملين بالسوق السويسري.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض Boot بألمانيا

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحى الدولى Boot بألمانيا والذي يعد أهم المعارض الدولية المتخصصة فى سياحة الغوص والأنشطة البحرية والرياضات المائية، وأكبر معرض لليخوت والرياضات المائية في العالم.

وقد شاركت الهيئة في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 168م2 على شكل مركب بمشاركة عدد من مراكز الغوص والأنشطة البحرية. ويركز هذا المعرض على الرياضات المائية المختلفة من الغوص وركوب الأمواج والتزلج على الماء وركوب الأمواج الشراعية والتجديف إلى جانب عقد عدد من ورش العمل.

بدء تركيب أنظمة طاقة شمسية بمقياس النيل وقصر المانسترلي ومتحف الفن الإسلامي

تبدأ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الاعلى للآثار في تركيب أنظمة طاقة شمسية متطورة بمقياس النيل وقصر المانسترلي بمنطقة الروضة، ومتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق، وذلك بالتعاون مع منظمة العلوم والفنون والثقافة العربية (الايسسكو).

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كبديل مستدام وأكثر جدوي اقتصاديًا من الطاقة الكهربائية بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته وتأهيله.