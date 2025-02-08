فرنسا: نرحب بتشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ في لبنان

إيمان حنا

أعرب السفير الفرنسى فى بيروت عن ترحيب بلاده بتشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ فى لبنان ، وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أكدت إن باريس لديها ثقة كاملة في قدرة السلطات في لبنان على تشكيل حكومة تمثل كل طوائف الشعب اللبناني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تأمل أن يجد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام وسيلة لحل المأزق.

وكانت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين قد أعلنت تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان برئاسة نواف سلام وتتكون من 24 وزيراً .

جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.

وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.