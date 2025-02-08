عون يتفق مع الشرع على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية

وكالات

أجرى الرئيس اللبنانى جوزيف عون الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري أحمد الشرع، قام خلاله بتهنئته على توليه منصب الرئاسة.

واتفق رئيسا البلدين على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين".

وأعلن المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص أمس الخميس أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ويذكر أن الاشتباكات اندلعت في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصا من عشيرتي زعيتر وجعفر.