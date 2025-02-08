عون ورئيس الحكومة المكلف سلام يوقعان مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً

إيمان حنا

وقع كل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، كما وقع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان .

وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.

ومكى شريك ومدير تنفيذي لدى شركة بوسطن كونسلتينغ غروب "BCG".

وهو الرئيس الرديف لمختبر العلوم السلوكية "BehSciLAB"، ومؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي "نادج ليبانون".