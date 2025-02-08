عائلات الأسرى الإسرائيليين لدونالد ترامب: لا تسمح لنتنياهو بخداعك

محمد جمال

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلين "نحن نثق بك فلا تسمح لنتنياهو بخداعك"، مؤكدين "نحن قلقون من محاولة نتنياهو إفشال الصفقة التي حققتها".

أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو "أنت تفضل مجدك الشخصي على حياة مواطنيك، مؤكدين " رأينا ما قمت به سابقا من أجل عرقلة الصفقة عبر وضع شروط جديدة".

قال مركز شاتام هاوس إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن غزة أحدثت أضرارا لا يمكن إصلاحها سواء كانت تكتيكاً تفاوضياً أم لا، فاقتراح الاستيلاء على غزة من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن يعطل تقريباً كل أهداف السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.

وأوضح المركز الأمريكى أن ترامب بدأ واقعاً جديداً في الشرق الأوسط، بغض النظر عما سيأتي بعد ذلك، وربما يكون نسف أيضاً صفقة الرهائن في غزة، لاسيما بعدما رُفضت خطته بشدة لأنها تنهي فعليا التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وتسمح بالتطهير العرقي.

وقال المركز إن الأوامر للجيش الإسرائيلي صدرت بالفعل بإعداد خطط للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة. ويأتي هذا في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكى بأن الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة و"تقوم بعمل ما فيه أيضاً".

وقال: "سنمتلكه ونكون مسئولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع"، موضحاً أن أمريكا ستتخذ "موقف الملكية الطويلة الأجل" لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".