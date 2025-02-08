صحة الفيوم تقرر تجديد الثقة للدكتور حسام خليل مديرا لمستشفى إطسا للمركزى

الفيوم رباب الجالى

قرر الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم تجديد الثقة للدكتور حسام خليل مديرا لمستشفى إطسا المركزى.

وكان المستشفى قد شهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى والذى يخدم مدينة إطسا والقرى التابعة للمركز، وهو أحد أكبر مراكز محافظة الفيوم، ويتردد عليه شهريا ما لا يقل عن 50 ألف مريض لتلقى الخدمات الطبية المقدمة سواء بالاستقبال أو العيادات الخارجية أو الاقسام الداخلية للمستشفى.

ومن أهم التطورات التى شهدها المستشفى بمختلف أقسامه استحداث قسم عناية الأطفال المركزة وإدخال أجهزة تنفس صناعى بأقسام العناية والحضانات، وتوسعة قسم الكلى الصناعى ليستوعب 240 مريضا وعمل استراحة كبيرة للعيادات الخارجية تتسع لأكثر من 500 مريض ومرافق وإصدار ما لا يقل عن 15 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام وتطوير البنية التحتية والأثاث وتطوير أنظمة المراقبة والالتزام بسياسات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة والالتزام باشتراطات السلامة المهنية.