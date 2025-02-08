شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.. اعرف التصاريح المطلوبة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن ضوابط وشروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، والمرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

تضع محافظة الجيزة، عددًا من الضوابط والشروط والإجراءات لإقامة موائد الرحمن وتنظيم عملها، هي:

1- التقدم بطلب للحى، الذي ستقام به المائدة للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.

يُذكر أن محافظة الجيزة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية لرفع إشغالات وتعديات المحال والكافيهات والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع إقامة أي شوادر دون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعة عناصر السلامة والحماية المدنية.

وتحظر المحافظة إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، كما تحظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، منعًا للفوضى والتعدى على حرم الطريق، وتجنبًا لإحداث أي تكدسات مرورية.