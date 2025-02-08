سلمها وزير الخارجية الجزائرى.. رسالة من رئيس الجزائر لأحمد الشرع

إيمان حنا

سلم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجزائر أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، رسالة من تبون إلى الرئيس السورى أحمد الشرع، خلال لقائهما اليوم السبت فى قصر الشعب بسوريا .

وكان الشرع قد أكد ، فى تصريحات سابقة له ، أن سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض والتقدم، موضحاً أنه "حين وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة، و خلال شهرين التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا".

وتابع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية: "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية في سوريا وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية".