ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية بصحة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الاكلينيكية، والتي بدأت فعالياتها يوم الأحد الماضي بحضور 23 طبيباً من مستشفى أجا المركزى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت على مدار 5 أيام متتالية بالتعاون مع أساتذة قسم الطب الشرعي، والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة المنصورة، وبإشراف الدكتورة آمال البقري، رئيس قسم الطب الشرعي، والسموم حيث شارك الدورة نحو 13 محاضراً من أساتذة السموم الاكلينيكية، وجرى مناقشة أكثر من 15 نوعا من أنواع السموم بواقع 3 محاضرات يومياً.

تناولت المحاضرات تسمم المبيدات الحشرية، والغازات السامة، والمواد الكاوية، والمنظفات، والتسمم بالكحوليات، والتسمم بالأدوية بمختلف خطورتها كالمسكنات، وأدوية الضغط، والقلب إلى جانب المهدئات، والمنومات، والمواد المخدرة، وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، بالاضافة إلى أنواع تحاليل السموم المختلفة، وكيفية سحب العينات اللازمة، وإجراءات ضمان سلامة المريض قبل التحويل إذا استدعى الأمر ذلك.

ولفت مدكور إلى أن ذلك في إطار تنفيذ خطة ملف السموم؛ لرفع كفاءة الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي، وإمداده بمختلف الخبرات، والمهارات في التعامل مع السموم؛ تمهيداً لتشكيل فريق وحدة السموم بالمستشفى، والتي تعد الأولى من نوعها كأول وحدة سموم تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية قام الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية بتكريم الدكتورة نجلاء فتحي، وأعضاء فريق السموم بالرعاية الحرجة؛ تقديراً لمجهوداتهم فى العمل على ملف السموم، والتجهيز لإنشاء الوحدة.