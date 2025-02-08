جيش الاحتلال: سنبدأ الأحد مناورات فى الضفة الغربية وغور الأردن

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه سيبدأ الأحد مناورات فى الضفة الغربية وغور الأردن ومنطقة البحر الميت وهضبة الجولان السوري المحتل.

وأفادت صحيفة "مكور ريشون" الأسبوعية، بأن إسرائيل تعمل على تطوير خطة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة في غور الأردن، والتي ستشمل حوالي 10,000 وحدة سكنية. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاستيطان على الحدود الشرقية، وذلك لحماية المنطقة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي – بقراءة تمهيدية- مشروعَ قانون يتيح للإسرائيليين تملك أراضٍ في الضفة الغربية بغير موافقة الجيش، ويتزامن ذلك مع تكثيف قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة.

وفي 2 فبراير الجارى، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية وقواعد في المنطقة منزوعة السلاح في سوريا.

وأضافت أنه تحليلًا لصور الأقمار الصناعية، فإن إسرائيل تبني قاعدتين عسكريتين ومشروع لثالث في المنطقة منزوعة السلاح في سوريا والتي دخلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.