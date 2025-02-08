جامعة القاهرة: انتهاء جميع الكليات من إعلان جداول المحاضرات وتوزيع الطلاب

محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع كليات الجامعة انتهت من إعلان الجداول الدراسية، وتحديد يوم لكل فرقة دراسية لتسجيل المقررات وفق قواعد الإرشاد الأكاديمي، وتوزيع الطلاب حسب التخصصات ووفق سعة القاعات الدراسية، وإمكاناتها، وتشغيل الشاشات الذكية، وتوفير كل احتياجات المعامل من الأدوات والمستلزمات، طبقا لتوجيهات معالى رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن خريطة الأنشطة والفعاليات والندوات تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

كان الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة تابع انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة ومعاهدها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وقد اطمأن على إنتهاء الكليات من كافة الاستعدادات والتجهيزات، بالقاعات والمعامل، وبدء عملية تسجيل الطلاب لمقرراتهم الدراسية، وفق لوائح كل كلية.