تنظيم المؤتمر السادس لخدام إيبارشية البحر الأحمر تحت شعار "نحوك أعيننا"

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية البحر الأحمر المؤتمر السادس لخدام وخادمات الإيبارشية، والذي أقيم تحت شعار "نحوك أعيننا"، في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري، وذلك في بيت اللوتس بالعبور، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

وتضمن المؤتمر ثماني محاضرات تدور حول موضوعات عن الكتاب المقدس، وحاضر به عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، وهم:-

١. نيافة الأنبا رافائيل والذي ألقى محاضرة بعنوان "مفهوم الوحي في الكتاب المقدس"

٢. نيافة الأنبا بافلي والذي ألقى محاضرة بعنوان "هل حقًا الله العهد القديم كان دمويًا؟"

٣. نيافة الأنبا هيرمينا والذي ألقى محاضرة بعنوان "هل حقًا قام المسيح؟"

٤. نيافة الأنبا إيلاريون والذي ألقى محاضرة بعنوان "القديس يوحنا ذهبي الفم والكتاب المقدس"

٥. الأب القمص مرقس ميلاد والذي ألقى محاضرة بعنوان "آدم في جنة عدن حقيقة أم أسطورة"

٦. الأب القمص بولس رمزي والذي ألقى محاضرة بعنوان "قانونية الأسفار القانونية الثانية"

٧. الأب القمص مرقس فوزي والذي ألقى محاضرة بعنوان "أصالة مخطوطات الكتاب المقدس"

٨. الأب القس بفنتيوس سليمان والذي ألقى محاضرة بعنوان "هل تتوافق أم تختلف الأناجيل"