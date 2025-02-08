تكريم الحاصلين على الدكتوراه فى يوم المهندس بأسوان

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور احتفالية يوم المهندس الذى تم تنظيمه بمشاركة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، والدكتور مهندس محمد عباس رئيس النقابة الفرعية، وأثناء فعاليات الاحتفالية التى تضمنت تكريم عدد من المهندسين المثاليين بالهيئات والمصالح، وأيضاً الرواد الذين وصلوا إلى سن الـ 60، علاوة على المهندسين الحاصلين على الدكتوراه والماجستير.

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن هذا الاحتفال يجسد الدور الوطنى والإسهامات الجليلة والبناءة للمهندس المصرى فى نهضة وطنه المتطلع لمستقبل أفضل فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فالتاريخ سيذكر بأنه كانوا ولا يزالوا فى طليعة أبناء هذا الوطن المخلصين الذين حملوا مشاعل التقدم من أجل بناء مصرنا الحديثة بمشروعات عملاقة حيث تشهد عليها كل بقعة فى أرض مصر، وأيضاً خارجها إفريقياً وعربياً ودولياً.

وأكد على أن نقابة المهندسين هى إحدى القلاع النقابية العريقة فى تاريخنا المعاصر حيث حملت على عاتقها منذ تأسيسها فى عام 1946 الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للمهندسين، بجانب الحفاظ على مكانة هذه المهنة العظيمة، كما كانت فى مقدمة المشاركين فى خدمة المجتمع، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية فى العمل العام.