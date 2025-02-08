تطهير المخرات.. استعدادات متواصلة لمواجهة موسم الأمطار والسيول بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

لتفادي تداعيات الأمطار والسيول، تواصل قطاعات المياه والري، والمحليات بأسوان جاهزيتها، استعدادا لموسم السيول والأمطار، حيث ترفع هذه الجهات درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للاطمئنان على الجاهزية وإتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق الخطط والسيناريوهات اللازمة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، ولمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس ، وخاصة فى فصل الشتاء، ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفي ما يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، تم رفع الإستعداد بين اطقم جراج التسليك الالى استعدادا لاي ظروف طارئة خلال موسم الأمطار والسيول بمختلف انواع المعدات والسيارات بها، وتم تحديد أماكن لتمركز هذه السيارات والمعدات، فى حالة تساقط الأمطار حتى يتم تلاشى غرق المنازل والمحلات التجارية والشوارع بمياه الأمطار والتيسير على المواطنين فى سرعة عودة الحياه إلى طبيعتها

حيث اشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلي أنها في حالة جاهزية على مدار الساعة باطقمها البشرية المدربة وسياراتها مختلفة المهام ، سواءتسليك آلى وشفط رواسب ونزح تراكمات المياه واستعداد تام لاى بلاغات، وذلك من أجل التعامل الفعال والإيجابى بشكل فورى ومتناسق فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول للحد من تداعياتها وتخفيف أضرارها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ، مع الإلتزام بإجراء الصيانة الدورية ومراجعة كافة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة .

وفيما يخص قطاع الري بأسوان، يتم مواصلة تنفيذ أعمال التطهير لـ 36 مخر صناعى و 23 سد حماية وحاجز ترابى و 13 بحيرة صناعية ، علاوة على متابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى ،وكذلك تفعيل لجان المرور على مخرات السيول، بأنحاء محافظة أسوان، للوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال مياه السيول للعام الحالى.

كما اجتمع المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان مع المهندس حمدي سيدهم مدير عام الري بأسوان ومديري هندسيات الري بنطاق محافظة أسوان، تناول الاجتماع متابعة مخرات السيول بنطاق المحافظة.

في نفس السياق واستعداداً لمواجهة فصل الشتاء، وتداعياته والأمطار الغزيرة التي قد تصل الى حد السيول ، تشمل الاستعدادات لمحافظة أسوان، إقامة معسكرات الايواء العاجل ببعض مراكز الشباب والتنسيق مع كافة المديريات الخدمية بالمحافظة والهيئات والجهات الأمنية للتعاون في توفير كل الخدمات اللازمة للمعسكر .وتوفير كافة مهمات الاغاثة من خيام وبطاطين ومراتب ووسائد حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة استعداداً لفصل الشتاء.

وتأتي أهمية إقامة معسكرات الإيواء العاجل مع توافر كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية .



إستعداد لفصل الشتاء وتقلبات الطقس



اصطفاف لسيارات الكسح



تطهير مخر سيل بلانة



جانب من رفع الجاهزية



رفع الجاهزية



سيارات الكسح بأسوان