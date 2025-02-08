ترقية 30 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرساً بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الخامسة للعام الجامعي 2024-2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أحمد طه عبد السلام براغيت، نفين يوسف عزمي يوسف بكلية الهندسة، فاطمة عباس محمد سالم، صباح محمد السيد شرشور بكلية التمريض، هناء إبراهيم محمد السيد عقدة، دعاء سمير رياض هلال بكلية الطب، محمد السيد ابو زيد الحفناوي بكلية العلوم، خالد إبراهيم إبراهيم سيد أحمد، إبراهيم مسعد حسن الاطروش بكلية التجارة، وجيهان شحاتة البسطويسى حسن بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة نبيل عبد النبي الأحول، وفاطمة فاروق جمعة الشرقاوي بكلية التربية، وإيهاب عبد القوى تاج الدين، وعلاء رافت عبد المقصود العلوصى بكلية العلوم، ومريم على كامل على ابو سيف بكلية الصيدلة، ونادر نبيل محمد الليثى زعفراني بكلية الهندسة، وسارة ممدوح حامد شعيب، وسارة محمد ربيع عبد القادر محمد إبراهيم، ومحمود عبد الناصر أبو العزم عيسى، وأحمد حازم سعد عامر، وبسمة محمد عبد المنعم محمد خليل المنصوري، ومرام محمد محى الدين محمد الكيلاني، وشيماء مصطفى إبراهيم أحمد كاشف، ومحمود حامد محمد على نصار بكلية الطب، وهبة فوزى السيد السيد المصري بكلية الآداب، ووفاء يحى ابراهيم الغنيمي، وحنان فؤاد إبراهيم عبد المقصود، ومروة طه ابراهيم عبد الله، واحمد محمد محمد بدر بكلية طب الأسنان، ونهال عادل أحمد حسام الدين بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من رفيق سعد عبد القادر بكلية التربية، أميرة عبد الجليل محمد الفرنوانى، أية السيد مصطفى أحمد خليفه، أية رضا السيد محمد البدوي بكليه العلوم، اعتماد وجيه محمد نحاس، محمد سعيد سيد أحمد أبو زيد بكلية الهندسة، أحمد سامى محمود الكتامى، مصطفى محمد العوضي الشيخ، عماد حمدي هلال يونس، عمرو عاطف سيد احمد محمود عطيه، مريم نبيل نجيب حنا سعد الله، نداء السيد محمد الدن، عمرو محمد ناصر عبد المغنى الشيخ، فاطمة السيد السيد القاضي، شيماء محمود دسوقي الشرابي، هند محمود منيب حسن الشاذلي، رغدة محمد فؤاد إسماعيل خليل فايد، محمود شفيق عبد الحميد شرف القهوجي، مي احمد عاصم رياض محمد ابو زيد، الشيماء أنس إبراهيم فرحات، أية جابر غمري رضوان، رفيدا عصام عبد العزيز الحلبى، هدى خالد ابراهيم الفخراني، أحمد محمد مغاورى جاد الله الننى، أحمد مصباح عبد الجواد السيد رمضان، مروة غريب عبد العزيز محمد خاطر، إبراهيم طلال محمد الشامي، محمد مدحت عبد الوهاب الخشاب، طلعت محمد ابو رية زغلول، طارق عبد الرحمن محمد زعلول محمد درويش، إسلام ابراهيم الورداني سالم عبد الله أبو سالم، أحمد صابر عبد الرحمن اسماعيل، احمد عبد العظيم اسماعيل المغنى، منار محمد حمدي الجبالي، أحمد فوزى نور هيكل، محسن شحاته السيد الشرقاوي، رنين حمدي محمد حمدي ابراهيم الشافعي بكلية الطب، نهى فاروق محمد عطية بكلية التربية الرياضية .

كما تم الموافقة على منح 43 درجة دكتوراه و58 درجة ماجستير، و55 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.