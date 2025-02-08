بدء الفصل الدراسى الثانى للعام 2025/2024 فى مدارس شمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024 في المدارس التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويشارك في الفصل الدراسي الثاني نحو 18,000 طالب وطالبة، موزعين على 120 مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. وقد شهدت المدارس استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني. حيث تم إجراء أعمال صيانة في المدارس التي تحتاج إلى ذلك، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

كما تم تنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة المعلمين في المواد الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال لتأهيلهن لأداء مهامهن التعليمية بكفاءة عالية.

وفي إطار الاستعدادات، تم تجهيز الفصول الدراسية داخل المدارس بشكل جيد، حيث تم تحديث قوائم الفصول الدراسية وتوزيع الجداول الدراسية على الطلاب والمعلمين. كما تمت الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج لضمان بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب. وقد شملت الأعمال التطهير الشامل للمدارس، بما في ذلك تطهير خزانات المياه لضمان سلامة الطلاب في جميع الجوانب الصحية.

وأضاف رضوان، أنه قد تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مديري الإدارات التعليمية الستة بالمحافظة، ومع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى مديري العموم. وهدف ذلك إلى التنسيق الجيد بين جميع الأطراف المعنية استعدادًا لبدء الدراسة وتوجيه التعليمات الضرورية لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن باقي الطلاب في المحافظة سيستكملون دراستهم في المدارس التي تعمل يوم الأحد، على أن تبدأ الدراسة في بقية المدارس بعد ذلك وفقًا للجداول المقررة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.