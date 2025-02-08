اليوم السابع
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السبت، 08 فبراير 2025 05:14 ص
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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة دولية ضمن 135 رحلة أسبوعية

السبت، 08 فبراير 2025 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة دولية ضمن 135 رحلة أسبوعية مطار مرسي علم الدولي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 36 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل، ويعد وصول اليوم أعلى معدلات الوصول الأسبوعية.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 36  رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات الالمانية، و17 رحلة من المطارات البولندية، و3 من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من هولندا، ورحلة من المجر، ورحلة من سويسرا وأخرى من النمسا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى اليوم الجمعة المقبلة،  135  رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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