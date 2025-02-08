المنظمات الأهلية الفلسطينية: دور مصر رئيسى في حماية القضية ومنع محاولات تصفيتها

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أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن لمصر دورا رئيسيا ومهما في حماية القضية الفلسطينية ومنع جميع المحاولات سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو أطراف دولية أخرى تدعمه من تصفيتها بشكل نهائي.

وشدد الشوا، في تصريحات خاصة لقناة (النيل للأخبار) اليوم السبت، على ضرورة الاستمرار في محاصرة الاحتلال الإسرائيلي وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة خلال الحرب على غزة، ومحاسبته من خلال المحكمة الجنائية الدولية، كذلك جريمة "الإبادة الجماعية" في محكمة العدل الدولية باتخاذ قرارات صريحة ضده.

وقال "إن إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي لم تلتزم به حتى الآن، ومنها منع دخول المساعدات الإنسانية على مدار أكثر من 20 يوما من بدء تنفيذ الاتفاق وخاصة المواد الأساسية".

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أنه لا يستبعد وضع الاحتلال الإسرائيلي المعوقات في سبيل إتمام ما تبقى من مراحل الاتفاق من خلال بعض الحجج التي لا علاقة لها بالمنطق كما اعتاد في الاتفاقيات السابقة منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية.