اليوم السابع
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الكنيسة تعقد اجتماعا لمجمع مكرسات دير "الأنبا برسوم" بحلوان

السبت، 08 فبراير 2025 10:28 ص
الكنيسة تعقد اجتماعا لمجمع مكرسات دير "الأنبا برسوم" بحلوان اجتماع لمجمع مكرسات دير "الأنبا برسوم" بحلوان
كتب ـ محمد الأحمدى

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عقد مجمع مكرسات دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة التابع لإيبارشية حلوان، أمس، اجتماعهن الدوري بالدير ذاته، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

وألقى نيافته كلمة بعنوان "نجينا من الغلاء"، وشجع على الاشتراك في مدرسة العلوم اللاهوتية بالدير، وناقش بعض الترتيبات الخاصة لتذكار مرور العام الأول على  رحيل مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية السابق، والمقرر إقامته في مارس المقبل بالدير ذاته.

وكان الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، صلى قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، فى دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، كما دشن بعض أوانى المذبح، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

 







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الأنبا برسوم العريان

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