السيطرة على حريق مصنع كرتون بالشرقية بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب، صباح اليوم السبت، بمصنع كرتون بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بعد الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء ومنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون مكون من طابق واحد بقرية سنهوت جرى الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للاماكن المجاورة.

تبين من التحريات الاولية اندلاع الحريق نتيجة اشتعال اجزاء بأحد ماكينات التصنيع، ثم امتدت إلى أجزاء من المصنع وتم السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

