السفير حسام زكى: اتصالات تجرى حاليا لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اتصالات حالية تجرى لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية لكن الميعاد لم يتحدد بعد.

وأضاف زكي أن رفض التهجير أمر واضح ومستقر في عقيدة جامعة الدول العربية، موضحا أن مسألة التهجير هي تصفية للقضية الفلسطينية.

وشدد زكي على أن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية، موضحا أن الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة التهجير.

وأكد على أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين.