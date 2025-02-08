التنمية المحلية: 3 برامج تدريبية بمركز سقارة لتأهيل 106 من العاملين بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبى الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات غداً الأحد والذى سينعقد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 9 وحتى 12 فبراير 2025، وذلك فى إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الكفاءات الفنية والإدارية لدى كوادر المحليات وتحقيق معايير التميز الحكومى ومواكبة التحول الرقمي.



وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبى الجديد يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، يستفيد منها 106 متدربين من مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا الأسبوع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر فنية وإدارية متطورة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي، وهو جزء من رؤية الوزارة الشاملة لتحقيق التميز الحكومى وتطوير الخدمات على مستوى المحليات، مشيرة إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبى يشمل برنامج "التصميم الجرافيكى والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج"، الذى يمتد على مدار أسبوعين متتاليين ويستهدف 30 متدربًا، حيث يتم تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، كما يتضمن برنامج "إعداد محكمين ومراجعين ومنسقين داخليين لجائزة التميز الحكومي"، الذى يستهدف 56 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات المكاتب الفنية ومسؤولى ملف جائزة التميز الحكومى بالمحافظات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتعزيز قدرات الكوادر فى تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية.



وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما عن البرنامج التدريبى الثالث، فهو "تنمية المهارات الفنية فى إعداد العروض التقديمية ومذكرات العرض"، والذى تم استحداثه حديثًا فى الخطة التدريبية للمحليات بهدف تطوير مهارات العاملين فى إعداد وتقديم العروض بأسلوب احترافى يواكب التطورات الإدارية والتقنية، ويستهدف هذا البرنامج 20 متدربًا من ديوان عام وزارة التنمية المحلية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة، أن هذه البرامج التدريبية تأتى بالتعاون مع شركاء الوزارة، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تمكن المتدربين من اكتساب أحدث المهارات والخبرات، مشيرًا إلى أن دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها يمثل استثمارًا مباشرًا فى مستقبل الوطن، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الجوهرى حرص مركز سقارة للتدريب على تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية بتزويد موظفى المحليات بأحدث الأدوات والتقنيات لتعزيز الكفاءة والابتكار، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المحلية الشاملة.