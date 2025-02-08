البحرية الجزائرية تنقذ 15 مهاجرا غير شرعي شمال شرق سواحل بومرداس

وكالات

تمكنت القوات البحرية الجزائرية من إنقاذ 15 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية شمال شرق سواحل ولاية بومرداس 14 منهم من جنسية صومالية وشخص واحد من دولة جنوب السودان.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن "عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، إشارة استغاثة تفيد بوجود مهاجرين على وشك الغرق".

وأضاف البيان: "على الفور، تم تفعيل عملية التدخل، إذ تحرك زورقان تابعان للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بدلس إلى موقع الاستغاثة، وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ جميع المهاجرين البالغ عددهم 15 شخصا، بينهم 14 يحملون الجنسية الصومالية، من ضمنهم قاصران، بالإضافة إلى شخص واحد من دولة جنوب السودان".

وقد تم إجلاؤهم إلى ميناء دلس، حيث خضعوا للرعاية الصحية اللازمة في المستشفى المحلي.