الأرصاد: نعيش ذروة فصل الشتاء ونتأثر بكتل هوائية مصدرها المناطق القطبية

محمد شعلان

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين هو التأثر بكتل هوائية مصدرها المناطق القطبية مرورا بمناطق باردة وهذا سبب عودة درجات الحرارة للانخفاض، مشيرا إلى أنه بعد منتصف الأسبوع الحالي ستكون درجات الحرارة على القاهرة والمناطق الشمالية في منتصف 18 درجة مئوية.

وأضاف محمود القاياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أنه مع بداية الأسبوع المقبل تعود درجات الحرارة لـ20 درجة، وما يحدث حاليا معدلات طبيعية مع فرص سقوط الأمطار تبدأ غدا وستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تمتد لمناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضح، أننا نعيش في ذروة فصل الشتاء ودرجات الحرارة في معظم أيام شهر يناير كانت أعلى من المعدلات الطبيعية وفي فبراير درجات حرارة تدور حول المعدل الطبيعي أو أقل بدرجة، متوقعا أن تعود درجات الحرارة لمعدلات جيدة مع النصف الثاني من شهر فبراير، وأنه من الوارد أن تعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية شهر رمضان.