اليوم السابع
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السبت، 08 فبراير 2025 08:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يدين حادث إطلاق نار وقع في مركز تعليمي بالسويد

السبت، 08 فبراير 2025 07:00 ص
الأردن يدين حادث إطلاق نار وقع في مركز تعليمي بالسويد الشرطة السويدية - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تعليمي في مدينة أوريبرو غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة، وقوف المملكة الأردنية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مملكة السويد في هذا الحادث الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة ، في بيان اليوم الجمعة ، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة السويد الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
رأش







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